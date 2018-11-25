Cенатор от Крыма назвал главную причину прохода кораблей ВМС Украины через границу с РФ

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал «Звезде» инцидент с кораблями украинских ВМС, которые незаконно вторглись в территориальные воды России. По его словам, это не более чем «очередная провокация».

«Она (провокация - прим. ред.) связана с нагнетанием той обстановки, которую они (Вооруженные силы Украины) сейчас осуществляют вокруг Азовского моря. И она уже далеко не первая, все начиналось с судна "Норд", которое они захватили еще в марте; потом проход двух судов через Керченский пролив в Азовское море», - заявил Цеков.

Он отметил, что в соответствии с заключенным между РФ и Украиной договором Азовское море является внутренним морем России и Украины, поэтому «проход украинских военно-морских судов через Керченский пролив в Азовское море законен».

«То есть в данном случае мы не намереваемся чинить какие-то препятствия, как и в предыдущих», - подчеркнул сенатор.

По словам политика, провокационность заключается в том, что украинская сторона никого не предупредила о своих маневрах.

«Они должны были согласовать свои действия с Пограничной службой ФСБ РФ, чего не сделали», - сказал Цеков.

Он также ответил на вопрос, для чего все это нужно украинцам. По его мнению, происходящие события призваны в очередной раз «приковать внимание международного сообщества, Евросоюза и США» к ситуации в Азовском море.

«Задача одна - провокации и дестабилизация обстановки в Азовском море», - подытожил Цеков.

Ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.