На Украине озвучили собственную версию пересечения кораблями ВМС российской морской границы

Военно-морские силы Украины выдвинули свою версию событий, произошедших утром 25 ноября, когда их военные корабли пересекли границу России, вошли в ее территориальные воды и продолжили движение далее, к Керченскому проливу. Как заявили в ВМС, эти действия являлись не чем иным, как заранее оформленным «плановым переходом».

В соответствии с заявлением ВМС два малых бронированных катера и рейдовый буксир сил Украины плыли из одесского порта в порт Азовского моря. Намерение перехода было озвучено пограничным службам сопряженных территорий в соответствии с нормами международного права. Об этом ВМС Украины опубликовали пост на своей странице в Facebook, указав, ко всему прочему, что при инциденте якобы имел место таран российским кораблем украинского.

Ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны и осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.