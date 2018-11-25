Европарламент призвал остановить «вывоз культурных ценностей» из Крыма

Европарламент предпринял очередной демарш в адрес России и Крыма. Здесь призвали принять меры, чтобы «остановить незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые «являются частью культурного наследия Украины». Соответствующий документ появился в распоряжении RT.

«ЕП призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз властями Российской Федерации и ее культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, с оккупированной территории Украины и незаконно аннексированного Крыма, что представляет собой очевидное нарушение международных договоренностей», - говорится в документе комитета Европарламента.

Заодно Европарламент обвинил Россию в разграблении музеев Европы во время Второй мировой войны, забыв о том, что в первую очередь оккупационные войска занимались грабежами и мародерством и что десятки тысяч экспонатов российских музеев до сих пор не найдены.

Тем не менее Европарламент заявляет, что «во время и после Второй мировой войны Советский Союз санкционировал хищение произведений искусства и предметов культурного назначения, принадлежащих частным лицам, госучреждениям центрального и местного уровней, а также религиозным объединениям стран Центральной и Восточной Европы».

Госсовет Крыма на очередную провокацию уже ответил, отметив, что, во-первых, подобные обвинения в адрес РФ являются неправомерными, а во-вторых, исторические объекты на территории Крыма не могут быть «достоянием» Украины, поскольку и сам Крым уже 4,5 года, согласно референдуму, вошел в состав России.