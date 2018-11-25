Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ

Три корабля украинских Военно-морских сил противозаконно пересекли государственную границу России и вошли в российские территориальные воды.

Это произошло утром воскресенья, 25 ноября. Своими действиями при пересечении границы РФ ВМС Украины нарушили статьи Конвенции ООН по морскому праву. Корабли зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России.

Они нарушили право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. В данный момент корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действуют правила движения и стоянки судов, утвержденные капитаном морского порта. Об этом сообщает погрануправление ФСБ РФ по Крыму.

До настоящего времени никаких заявок от плывущих кораблей не поступало, и они не фигурируют ни в одном из графиков прибытия и отбытия судов порта. При этом украинские ВМС осуществляют опасные маневры и не реагируют на законные требования российских властей.

Российская пограничная служба принимает все возможные меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.