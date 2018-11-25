В Балашихе загорелся большой строительный рынок: видео

В подмосковной Балашихе загорелся строительный рынок «Никольский». Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров.

Видео и фотографии происшествия распространились в социальных сетях. На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся от постройки.

Огонь охватил ангар, в котором хранились стройматериалы. Как сообщает ГУ МЧС по Московской области, в борьбе с пожаром задействованы 59 человек и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.