Около 300 российских туристов не могут вернуться в Хабаровск из Хайнаня

Российские туристы третьи сутки не могут вылететь с курортов вьетнамского острова Хайнань домой, в Хабаровск. Как говорится в сообщении, сломался авиалайнер компании «ИрАэро». Запчасти для ремонта должен был доставить европейский поставщик, однако рейс задерживается уже на трое суток.

Хотя туристов разместили в гостиницах, они уже потихоньку начинают паниковать от столь долгой задержки. Сегодня отчаявшиеся люди уже записали видеообращение, в котором обращаются к президенту России, губернатору Хабаровского края за помощью.

«Более 200 человек из Хайкоу не могут вылететь с 21 ноября по причине поломки самолета – уже трое суток. Среди нас много детей, кончаются лекарства, визы, у многих просрочены стыковочные билеты. Помогите нам вернуться домой!», - просят они.

Оператор обещает отправить всех туристов – а это 285 человек – домой уже сегодня вечером. «Своего» борта они ожидают с 22 ноября.