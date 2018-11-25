«Инвестировали куда надо» – в США объяснили популярность российского ЗРК С-400

Российской Федерации удалось заключить соглашения на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 со множеством стран. Причем, они сами «из кожи вон лезут», чтобы заполучить их.

Такую позицию озвучило американское издание Business Insider, в статье которого говорится о наличии ЗРК в армиях Алжира, Белоруссии и Китая и о запланированных поставках в Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. Автор текста признает, что «Россия инвестировала туда, куда надо».

Причиной огромной популярности издание называет большое техническое превосходство российского вооружения над американскими системами противовоздушной обороны.

С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Ранее в МИД Турции заявили, что приобретение страной российских зенитных ракетных систем С-400 – это уже «решенное дело». С таким сообщением ведомство выступило после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.