Макрон назвал позором все действия демонстрантов в центре Парижа

Полиция Франции задержала более 130 человек во время массовых беспорядков в Париже. Протестующие возводили баррикады, разбирали мостовую и призывали к отставке президента страны Эммануэля Макрона.

Однако французский лидер не собирается идти на уступки. Об этом он дал понять сообщением в своем официальном Twitter, в котором поблагодарил служителей правопорядка за смелость и профессионализм, после чего «прошелся» по демонстрантам.

«Позор тем, кто напал на них (полицейских – прим. ред.). Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами. Позор тем, кто пытался запугивать выборных должностных лиц. В республике нет места этому насилию», — написал Макрон.

Напомним, массовые протестные акции в центре Парижа проходят из-за повышения цен на топливо. Стоимость бензина во Франции с 1 января должна вырасти на 2,9 евроцента, дизеля - на 6,5 евроцента за литр. Поэтому несколько тысяч демонстрантов, распевая Марсельезу, призывают к отставке французского президента Эммануэля Макрона неподалеку от Елисейских полей. В ходе акций они даже облили нечистотами здание центрального муниципалитета.