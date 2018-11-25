Американцы готовили секретный саммит лидеров двух Корей еще 40 лет назад
Встреча могла пройти в Индонезии, где у КНДР и Южной Кореи были представительства.
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Стало известно, что США планировали провести в 1979 году секретный саммит с участием лидеров Северной и Южной Корей – таким образом администрация тогдашнего президента Джимми Картера планировала снизить напряженность между странами в условиях холодной войны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы, опубликованные Yonhap News Agency.
Консультации планировалось провести в Джакарте, где у обеих стран были представительства.
Джимми Картер планировал привлечь к переговорам и Китай. Однако встреча так и не состоялась из-за позиции КНДР.
Так что первый послевоенный саммит лидеров Северной и Южной Корей состоялся только 27 апреля этого года.