В Британии владельцев котов-вегетарианцев могут привлечь к ответственности

Нешуточные страсти разгораются в Великобритании. Там зоозащитники бьют тревогу: кошкам в корм не докладывают мяса! Совсем. Вместо животного белка производители кладут в красочные пакетики и баночки протеин, кукурузу, злаки и синтетически генерированные аминокислоты, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Сотрудники Королевского общества по защите животных от жестокости пытаются донести до кошатников простую мысль: кошка – плотоядный хищник, она без мяса не может жить, в отличие от всеядной собаки. Если в кошачьем корме вообще не будет мяса, это отразится на весе и здоровье животного.

А за это, по британским законам, владельцу домашнего животного уже грозит ответственность – как за издевательство.