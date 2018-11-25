В Кирове нетрезвый водитель сбил мать и дочь на пешеходном переходе

В Кирове нетрезвый водитель сбил малолетнюю девочку и ее мать прямо на пешеходном переходе. В результате инцидента женщина получила тяжелые травмы, а ребенок не выжил.

Мать и ее 10-летняя дочь переходили проезжую часть в положенном месте, по «зебре», на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на них налетела «Лада», за рулем которой находился 28-летний мужчина. Два квартала он протащил девочку на капоте автомобиля, затем скрылся.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. По словам очевидцев, у него наблюдались явные признаки опьянения. Он направлен на медицинское освидетельствование.