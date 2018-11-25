Постапокалиптические фото песчаной бури в Австралии опубликовали в Сети

Юго-восток Австралии охватила мощнейшая песчаная буря. Она «разрослась» на протяжении более чем 500 километров и накрыла собой значительную часть территории, включая Сидней.

Фотографии и видео жуткого, но впечатляющего природного явления сразу же распространились в социальных сетях. Многие австралийцы рисковали жизнью и здоровьем, находясь внутри красного облака, чтобы потом выложить в своих профилях снимки своих привычных мест обитания, в один миг приобретших глубоко постапокалиптический вид.

Местные власти рекомендуют людям не выходить на улицы, особенно при респираторных заболеваниях. Видимость практически равна нулю, а известные достопримечательности, такие, как Сиднейский мост и здание оперы, окутаны красным пыльно-песчаным облаком. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Метеорологическое бюро Австралии, причиной природного катаклизма стала сильнейшая засуха. Август 2018 года стал самым сухим за столетие.