В Египте нашли гробницу надсмотрщика за мумиями

Египетские археологи обнаружили гробницу времен фараонов династии Рамессидов, сообщает RT со ссылкой на египетского министра по делам древности Халеда аль-Аннани. Место находки пока не сообщается.

Аль-Аннани заявил, что захоронение принадлежит мастеру, который наблюдал за проведением мумификаций. В гробнице обнаружены два саркофага, две деревянные статуэтки умерших, пять погребальных масок и фигурки «ушебти». Также в гробнице обнаружены страницы их «Книги мертвых».

Ранее сообщалось, что ученые из Египта нашли в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби недалеко от города Луксор на юге страны гробницу времен фараонов XIX династии, которая относится к XIII веку до нашей эры.