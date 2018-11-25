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Ученые назвали способ сохранить долголетие и улучшить работу мозга

Егор Левин
06:52 25.11.2018
Опыт, проводимый на мышах, показал, что грызуны, соблюдающие высокоуглеводную диету, стали легче обучаться и больше запоминать.
Ученые назвали способ сохранить долголетие и улучшить работу мозга
Фото: pixabay

Ученые совершили интересное открытие и озвучили радостную новость. Как оказалось, чтобы сохранить хорошее самочувствие и состояние здоровья, необязательно соблюдать строгие диеты.

В Сиднейском университете выяснили, что, вопреки устоявшемуся мнению, на организм положительно влияет «меню» с повышенным содержанием углеводов. Однако, несмотря ни на что, получать их необходимо все же в определенных дозах.

В ходе проведенного эксперимента удалось определить, что такое потребление пищи повышает активность мозга и удлинняет продолжительность жизни. Опыт, проводимый учеными на мышах, показал, что грызуны, соблюдающие высокоуглеводную диету, стали легче обучаться и больше запоминать. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.

Таким образом, исследователям удалось доказать, что строгое ограничение потребления калорий вовсе не является панацеей для отличного здоровья. Ярким тому примером могут послужить люди, проживающие в азиатских странах, в частности, в Японии, так как их традиционное питание в большинстве случаев ограничивается потреблением всего 9% белка.

Ученые во всем мире ломают головы над ответом на вопрос, как улучшить жизнь людей. Как показывают результаты исследований, не всегда это зависит от наследственности, и зачастую правильное питание, регулярные физические и умственные упражнения и специальные «эликсиры бессмертия» способны сильно повлиять на качество жизни.

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