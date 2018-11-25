В Минтруда предлагают ввести бесплатное допобразование для женщин в период декрета

В Министерстве труда России накануне Дня матери сообщили хорошую новость. Около 250 тысяч женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, или, говоря проще, в «декрете», смогут бесплатно освоить за это время новую профессию или пройти курсы повышения квалификации.

Обратившись в центры занятости, мамы с детьми в возрасте до 3 лет, получат возможность поучаствовать в национальной программе «Демография» и пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Реализации инициативы стоит ждать в период с 2020 по 2024 год.

«Ежегодно на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет планируется направлять порядка 38,5 – 49 тысяч человек», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее в Минтруда предложили предприятиям создать детские комнаты, где молодые мамы могли бы оставить детей на время работы. Ведомство ожидает от работодателей идей, как можно реализовать эту мысль. Инициативу предполагается осуществить в рамках национального проекта «Демография».