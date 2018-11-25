Москвичам обещают усиление морозов на будущей неделе

В столичном регионе со вторника, 27 ноября, ожидается резкое усиление морозов: температура опустится ниже климатической нормы. Как передает «Интерфакс», похолодание придет постепенно. Сперва днем в воскресенье температура будет колебаться от минус пяти до нуля градусов. Затем в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус4-6 градусов.

А вот во вторник ночные температуры составят уже минус 7-9 градусов мороза, днем – до минус четырех, а в среду и до конца месяца температура понизится до минус 12-14 градусов в ночные часы, днем будет до минус 5-10 градусов.

Возможно, немного утешит жителей региона тот факт, кто сильных осадков в эти дни не ожидается: осень-2018 вообще готова войти в историю как одна из самых «сухих» за всю историю наблюдений.