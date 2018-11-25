Врачи больницы в Алеппо рассказали о «газовой аллергии» у пострадавших в ходе обстрелов боевиков

За медицинской помощью обратились 73 мирных жителя, включая четырех детей, после обстрела со стороны боевиков в сирийском Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо.

«У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза. В медицине это называется газовой аллергией», - сказал Шехо.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в результате удара боевиков по жилым кварталам сирийского Алеппо пострадало 46 человек. Обстрел вели террористические группировки, действующие в Идлибской зоне деэскалации из 120 миллиметровых минометов боеприпасами, предположительно содержащими хлор.