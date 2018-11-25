Назван топ-3 самых ожидаемых кроссоверов 2019 года в России

Эксперты составили топ-3 самых ожидаемых кроссовера 2019 года.

Как уточняет портал «Автоновости дня», лидером рейтинга стала Toyota RAV4. Продажи этого автомобиля начнутся в России лишь ближе к лету следующего года. Однако уже известна примерная стоимость машины – россияне смогут приобрести долгожданную новинку по цене от 1,6 миллиона рублей.

На второй строчке - BMW X7. Эти машины появятся в российских салонах уже весной будущего года. Стартовая цена новинки - 5,8 миллионов рублей. Этот кроссовер будет сочетать в себе богатое оснащение и передовые технологии.

А «бронза» досталась Suzuki Jimny. Машина получит рамную конструкцию, а также жесткий полный привод и понижающую передачу. При этом у автомобиля мотор будет мощностью в 102 лошадиных сил.

Ранее был составлен рейтинг самых «мужских» автомобилей. В частности, в десятку наиболее «брутальных» автомобилей попали УАЗ, Infiniti, Honda, Lexus, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volvo.