Самый разрушительный в истории Калифорнии пожар почти локализован
Участок, где справиться с огнем пока не получилось, находится в холмистой местности с крутыми склонами.
Фото: Paul Kitagaki Jr., ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Признанный самым разрушительным в истории американского штата Калифорния природный пожар локализован на 95%. Об этом сообщило калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны.
В беседе с журналистами CNN представитель управления рассказал, что участок, где огонь до сих пор не локализован, находится в холмистой местности с крутыми склонами. Он уточнил, что из-за сильных дождей пожарные пока не могут добраться до этого района.
Напомним, лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября. Жертвами удара стихии стали 84 человека, еще 475 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее американские СМИ назвали нерешительность властей причиной десятков жертв пожара в Калифорнии.