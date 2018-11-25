Самый разрушительный в истории Калифорнии пожар почти локализован

Признанный самым разрушительным в истории американского штата Калифорния природный пожар локализован на 95%. Об этом сообщило калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

В беседе с журналистами CNN представитель управления рассказал, что участок, где огонь до сих пор не локализован, находится в холмистой местности с крутыми склонами. Он уточнил, что из-за сильных дождей пожарные пока не могут добраться до этого района.

Напомним, лесной пожар Camp на севере Калифорнии бушует с 8 ноября. Жертвами удара стихии стали 84 человека, еще 475 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее американские СМИ назвали нерешительность властей причиной десятков жертв пожара в Калифорнии.