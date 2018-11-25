Пьяные бойцы ВСУ случайно подорвали стоянку с собственной военной техникой

Пьяные украинские военнослужащие случайно устроили пожар на стоянке военной техники ВСУ. В результате инцидента большая часть вооружения была уничтожена. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что разведка ДНР подтвердила факт употребления алкогольных напитков бойцами ВСУ. Безсонов уточнил, что стоянка, на которой произошел инцидент, была охраняемой и находилась внутри здания фермы на севере Мариуполя.

«Причиной происшествия стало злоупотребление спиртными напитками и личное разгильдяйство боевиков, охранявших запрещенную Минскими договоренностями боевую технику», - заявил он.

По его словам, украинские силовики решили укрыться от ветра и согреться от мороза, в связи с чем развели огонь внутри здания вблизи техники. После этого бойцы ВСУ приступили к употреблению алкоголя, после чего «потеряли бдительность и допустили воспламенение рядом стоявшей техники»

«Оперативно потушить пожар не удалось, локализовать его смогли только прибывшие с опозданием пожарные расчеты», - подчеркнул Безсонов.

В числе уничтоженной всушниками техники – «Штурм-С», «Кокон», «Игла», а также ряд автомобилей, десятки радиостанций и другая военная амуниция.

Безсонов заключил, что командование бригады решило уйти от ответственности и придумало для следствия свою версию, согласно которой техника якобы была уничтожена в результате замыкания порыва линий электропередач.

Украинские силовики за полтора года потеряли 210 тысяч тонн снарядов и боеприпасов, которые взорвались во время пожаров на крупнейших военных складах в Балаклее, Калиновке и Ичне.