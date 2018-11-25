Мэй заявила о неизменности позиции Великобритании по вопросу Гибралтара

Позиция Великобритании по вопросу Гибралтара не менялась и не изменится. Такое заявление сделала британский премьер-министр Тереза Мэй в канун экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза.

«Позиция Великобритании по поводу суверенитета Гибралтара не изменилась и не изменится... Я горжусь тем, что Гибралтар является британским», - приводит Sky News слова главы кабмина.

Ранее руководитель испанского правительства Педро Санчес заявил, что запланированное на воскресенье, 25 ноября, заседание Европейского совета, в ходе которого главы стран ЕС должны будут одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, может не состояться из-за отсутствия консенсуса в «гибралтарском вопросе».

Гибралтар является британским владением на Пиренейском полуострове, на которое претендует Испания. Два государства ведут спор о принадлежности этой территории более 300 лет - с 1713 года.