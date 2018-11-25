В Минобороны РФ уточнили количество пострадавших в результате химатаки боевиков в Сирии

Почти полсотни человек пострадали в результате обстрелов жилых районов сирийского города Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате атаки боевиков химическое поражение получили 46 человек, в том числе восемь детей.

Конашенков также отметил, что все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения города Алеппо, где им оказывается медицинская помощь.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, обстрел северо-западных кварталов города вели террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, которые ранее неоднократно нарушали режим прекращения огня.

Ранее в Минобороны рассказали, какое оружие использовали боевики при обстреле Алеппо.