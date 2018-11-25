Самолет с гражданами Финляндии потерпел крушение в Зимбабве

В Зимбабве потерпел крушение самолет малой авиации. В результате инцидента погибли четверо граждан Финляндии.

Авиакатастрофа произошла в провинции Масвинго. Воздушное судно летело на водопады Виктория.

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни уже выразил соболезнования родным и близким погибших. Сообщение по случаю трагедии дипломат опубликовал в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что в небе над Германией столкнулись два легкомоторных самолета. Летательными аппаратами управляли двое мужчин, 60 и 70 лет.