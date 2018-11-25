Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море

В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море. Они продлятся до 1 декабря.

Как уточняется в международном извещении для авиационного персонала и навигационного предупреждения мореплавателей (NOTAM), полеты палубной авиации будут проводиться в воздушном пространстве над международными водами.

Атомный авианосец «Гарри Трумэн» совместно с боевыми кораблями авианосной группы прошли Гибралтарский пролив еще 15 ноября, после чего вошли в акваторию Средиземного моря.

Ранее американская ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 раньше положенного времени. А причиной тому стали погодные условия, которые обеспокоили командование.