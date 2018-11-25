В Минобороны рассказали о планах РФ обсудить с Турцией обстрел в сирийском Алеппо

Россия собирается обсудить с Турцией обстрел боевиками сирийского Алеппо, в ходе которого были применены снаряды с отравляющими веществами. С таким заявлением выступил в воскресенье, 25 ноября, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российская сторона намерена обсудить данный с турецкой стороной как гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий вооруженной оппозицией в идлибской зоне деэскалации», - заявил он.

Вместе с тем в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военные химики уже прибыли в сирийский Алеппо, жилые районы которого подверглись обстрелу со стороны боевиков.

«Они работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения, ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ», - подчеркнул он.

Конашенков отметил, что, согласно предварительным данным, снаряды боевиков были начинены хлором. По его словам, в настоящее время «российские специалисты ведут тщательный мониторинг обстановки вокруг Идлибской зоны деэскалации, за ситуацию внутри которой в соответствии с договоренностями отвечает турецкая сторона».

В Минобороны РФ уточнили, что в результате обстрела 46 человек получили химическое поражение. Восемь из них - дети.

«Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города Алеппо, где им оказана медицинская помощь», - заключил Конашенков.

Министры обороны РФ и Турции 17 сентября подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации, в соответствии с которым договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. В частности, глава минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром дальнейшую работу по зоне демилитаризации в Идлибе и обстановку в Сирии.