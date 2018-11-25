Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой в случае необходимости для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. После десятилетий нарушений Соединенные Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией», - сообщил он.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что в США будут допущены исключительно те, кто имеет право на получение статуса беженца, кто «въезжает в страну легально».

«В противном случае будет применяться наша строгая политика "ловить и задерживать"», - отметил он.

В заключение Трамп сообщил, что все нелегалы останутся в Мексике.

Ранее американским военным, размещенным на границе США, официально разрешили открывать огонь на поражение при необходимости. Соответствующий меморандум подписал глава аппарата Белого дома Джон Келли.