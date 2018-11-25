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Два человека заживо сварились в коллекторе в Улан-Удэ

Роман Захаров
03:30 25.11.2018
Инцидент произошел во время распития спиртных напитков лицами без определенного места жительства.
Два человека заживо сварились в коллекторе в Улан-Удэ
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Улан-Удэ два человека заживо сварились, открыв задвижку коллектора. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы республики Бурятии.

Инцидент произошел во время распития четырьмя лицами без определенного места жительства спиртных напитков внутри коллектора. В какой-то момент компания решила открыть задвижку трубопровода. После этого на них хлынула горячая вода, в результате чего двое мужчин получили смертельные ожоги.

Кроме того, одна женщина была госпитализирована после случившегося, еще один участник застолья отделался испугом.

Ранее сообщалось, что посетители питерского кафе сварились заживо в результате коммунальной аварии.

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