Мэй рассказала об отражении интересов всех британцев в сделке по Brexit

Сделка по Brexit отвечает интересам всех британцев, как тех, кто голосовал за выход из состава Евросоюза, и тех, кто хотел остаться в союзе. С таким заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как уточняет газета Telegraph, Мэй заявила о «твердом намерении» договориться о сделке по Brexit с лидерами 27 стран-членов ЕС.

«Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали вы "выйти" или "остаться"», - сообщила она.

Мэй также подчеркнула, что 29 марта 2019 года Великобритания покинет ЕС и «начнет новую главу в жизни страны».

В воскресенье, 25 ноября, саммит остающихся в ЕС государств на внеочередном заседании одобрит проекты договоренностей о Brexit. После этого пройдет встреча с Мэй, на которой состоится совместное обсуждение следующих шагов.

Ранее министр финансов Великобритании Филип Хаммонд предупредил о том, что Brexit может не состояться. А причина этого - возможное неодобрение британским парламентом соглашения по условиям выхода страны из Евросоюза.