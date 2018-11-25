Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд вьетнамского города Хошимин признал 26-летнюю россиянку виновной в контрабанде наркотических препаратов и приговорил ее к 18 годам лишения свободы.

Женщина была задержана в январе текущего года при получении во Вьетнаме посылки из Германии с 700 г экстази. Как сообщает Thanh Nien, гражданка РФ признала свою вину, однако обратилась к суду с просьбой обратить внимание на то, что она не была в курсе содержимого коробки.

Издание отмечает, что принять посылку россиянку попросил мужчина, с которым она познакомилась во время поездки во Вьетнам в 2017 году.

В 2015 годы россиянку Александру Магнаеву приговорили к 16,5 годам тюрьмы в Индонезии. Ее задержали на Бали, куда она привезла из Гонконга с 2,1 килограмма метамфетаминов.