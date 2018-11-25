СМИ назвали сумму первого транша для Украины от МВФ

Размер первого транша для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) может составить 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил портал «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник.

Вместе с тем уточняется, что размер второго и последующего транша может составить 1,2 миллиарда долларов, а в общей сложности до конца 2018 года Киев может получить от МВФ более 2,5 миллиардов долларов

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна находится в ожидании нового кредита от МВФ до конца текущего года. Однако условием, при котором Киев может получить деньги до января, стало утверждение бюджета на 2019 год.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук ранее посетовал, что правительство Украины прибегает к «унизительному» обману своих граждан при попытках получить новый транш Международного валютного фонда. По его словам, новый кредит от МВФ нужен Киеву в первую очередь для реструктуризации уже существующей задолженности.