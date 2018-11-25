Астрономы обнаружили «двойник» Солнца

Большинство звезд рождаются парами, причем известное человеку Солнце - не исключение. Как удалось выяснить португальским ученым из Института астрофизики и космических наук, на расстоянии 184 световых лет от Земли находится желтый карлик HD 186302, который размерами превышает наше светило и является его «двойником».

«Поскольку у нас мало информации о прошлом Солнца, то изучение его «близнеца» поможет понять, в какой области Галактики и в каких условиях оно сформировалось», - отметили ученые.

Приблизительно «двойник» Солнца мог появиться одновременно с нашим светилом из одного «звездообразующего» облака почти 4,57 миллиарда лет назад.

Как уточняет портал SyFy, «близнецы» имеют не только схожий размер, но даже аналогичную температуру поверхности, спектральный класс и химический состав. Астрономы намерены продолжить исследование HD 186302, чтобы узнать больше деталей о прошлом Солнца. Исследователи не исключили, что по аналогии в космосе может существовать также и «землеподобная» планета. Причем астрономы предположили, что теоретически жизнь могла распространиться и на «двойники» Земли.

Ранее ученых из США обвинили в сокрытии от общественности страшной тайны о Солнце. Именно такие слухи породило закрытие обсерватории по изучению пятен на диске звезды.