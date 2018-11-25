Мексика согласилась приютить стремящихся в США мигрантов

Власти Мексики согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа, согласно которому мексиканской стороне придется держать на своей территории мигрантов, пока они ждут решения по предоставлению им убежища в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В материале газеты отмечается, что официального комментария на этот счет от Белого дома пока не прозвучало.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что власти США не допустят на территорию страны участников «каравана мигрантов».

В настоящий момент несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки находятся на территории мексиканского штата Нижняя Калифорния возле американской границы. Все они хотят получить убежище в США или Мексике.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты «не выдержат такого вторжения», и направил армию из 15 тысяч военнослужащих для сдерживания потока мигрантов.