Украина намерена отгородиться от России «деревянной» стеной к 2021 году

Реализацию проекта «Стена» на российско-украинской границе продлили до 2021 года. С таким заявлением выступил глава министерства внутренних дел страны Арсен Аваков.

В сообщении, опубликованном МВД Украины в Facebook, отмечается, что проект продлен по причине недостатка финансирования в период с 2015 по 2017 годы. В бюджете на будущий год уже заложено 14,4 миллионов долларов, или около 945 миллионов рублей.

«Глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование», - говорится в сообщении.

В украинском ведомстве подчеркнули, что на данный момент завершено почти 47% работ инженерно-технического обустройства, а всего было благоустроено 40 опорных пунктов.

Проект «Стена» был предложен в 2014 году занимавшим тогда должность главы правительства Украины Арсением Яценюком. Согласно плану, на границе с Россией должны появиться противотанковые рвы, наблюдательные вышки, средства сигнализации и опорные пункты для пограничников. Однако в прошлом году украинскую «Стену» удалось продырявить диким кабанам.