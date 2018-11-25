Власти Алеппо сообщили о 50 пострадавших при обстреле города

Пятьдесят человек получили ранения во время обстрела жилых районов сирийского Алеппо снарядами с хлором. Такое заявление сделал руководитель департамента здравоохранения города Зияд Хадж Тах.

«25 пострадавших были доставлены в больницу ар-Рази, 25 - в университетскую больницу Алеппо», - заявил чиновник во время беседы с местными журналистами.

Зияд Хадж Тах при этом уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сирийская полиция сообщила, что не менее восьми мирных жителей пострадали при обстреле террористами города Алеппо ракетами с хлором.