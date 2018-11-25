В Южной Корее школьники убили сверстника русского происхождения
Местная полиция ведет расследование инцидента. Все обстоятельства в настоящее время уточняются.
Фото: Jon Olav Nesvold ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Прокуратура Южной Кореи ведет расследование трагедии, случившейся в одной из средних школ в Инчхоне. В результате инцидента погиб ученик, который был наполовину русским по материнской линии.
Как уточняет YTN News, происшествие случилось еще 13 ноября. Школьник погиб в результате издевательств троих учеников в возрасте 14 лет. Разборки подростки решили провести на крыше.
Причиной измывательств подозреваемых якобы стал конфликт, разгоревшийся на почве того, что пострадавший упрекал одного из троих подростков в чрезмерном увлечении компьютерными играми, а также нелестно высказывался в адрес его отца.
Тело погибшего школьника было обнаружено возле здания. В настоящее время местная полиция выясняет все обстоятельства и причины инцидента.