Макрон отреагировал на «топливные» протесты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на так называемые «топливные» протесты, которые в настоящее время происходят в стране.

По словам французского лидера, те, кто участвует в митингах, ведут себя «позорно».

«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам», - написал он в своем Twitter.

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что «такому насилию не место в республике».

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер привел данные о том, что в ходе протестов по всей стране были задержаны 130 человек. Акции противников искусственного повышения цен на топливо прошли сразу в нескольких городах страны. Но жарче всего было на улицах столицы.