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На новой железнодорожной ветке в обход Краснодара открыли рабочее движение поездов

Игорь Лапик
00:25 25.11.2018
Это важный проект РЖД, который позволит существенно разгрузить железные дороги на юге России.

На Кубани открыли рабочее движение поездов по новой железнодорожной ветке. Полностью строительство так называемого краснодарского обхода завершат уже до конца года.

Это важный проект РЖД, который позволит существенно разгрузить железные дороги на юге. При этом грузопоток сюда увеличится сразу в два раза.

Несколько завершающих штрихов и картина российских железных дорог дополнена еще одной важной веткой. 70 километров. В два пути. Четверть миллиона шпал. Три десятка мостов, путепроводов и разъездов.

На новом участке строители решили полностью отказаться от классических железнодорожных переездов. Движение автомобилей и поездов никак не пересекается благодаря таким путепроводам. Ж/д мосты проходят над автодорогами как здесь на трассе Краснодар - Ейск и поэтому полностью исключен риск заторов и ДТП.

Цель новой ветки - разгрузить Краснодарский железнодорожный узел. Раньше все транзитные грузовые составы шли через столицу Кубани. Теперь же на станции Козырьки поезда пойдут в обход Краснодара к станции Гречаная и уже далее к южным портам: Тамань, Анапа, Новороссийск и Туапсе.

«С точки зрения экологии - правильное решение. Здесь линия электрофицирована, т.е чистые поезда пойдут и в городе будет горазд меньше грузового движения, меньше шума. Это тоже пойдет на пользу жителям и гостям Краснодара», - рассказал корреспонденту «Звезды» заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.

За счет того что грузовой поток пойдет в обход Краснодара, через город смогут чаще курсировать пассажирские поезда идущие на черноморские курорты. Новая железная дорога проложенная рядом с сельхозполями, никак не нарушила транспортную сеть кубанских фермеров.

При проектировании новой ветки были учтены все особенности Кубани как житницы России. По всей длине через определенное расстояние над ж/д полотном возведены сельхозпереезды. То есть трактора и комбайны могут свободно перемещаться между полями.

Сейчас новый участок тестируют строительные локомотивы. Готовы к сдаче грузовые станции Бейсужек и Кирпили. Благодаря новой ветке грузопоток к южным портам увеличится в 2 раза. И это учли при прокладке новой «железки».

«Краснодарский обход» на полную мощность заработает до конца года. Следом на очереди стоит «разгрузка» железнодорожных узлов Перми и Саратова.

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