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Взрывы, слезоточивый газ и строительство баррикад: во Франции проходят «топливные бунты»

Константин Коковешников
23:59 24.11.2018
Беспорядки вспыхнули по всей стране после инициативы президента Макрона заложить в стоимость бензина новый вид налога.

Тысячи жандармов сегодня приняли участие в разгоне массовых манифестаций «желтых жилетов» во Франции. Акции противников искусственного повышения цен на топливо прошли сразу в нескольких городах страны. Но жарче всего было на улицах столицы. С самого утра в Париже перекрыты центральные кварталы, не работает метро, от слезоточивого газа болят глаза - город влюбленных сегодня не узнать.

Разгоряченная толпа, подогретая планами правительства существенно увеличить акцизы на топливо, двигается к Елисейскому дворцу - официальной резиденции Эммануэля Макрона - и требует его отставки.

Устроить пожар, по сравнению с которым меркнут все предыдущие акции протеста, грозят представители ультраправых, с утра забаррикадировавшие все центральные улицы.

Знаменитая Шанзэлизэ, Елисейские поля, больше напоминает преступный притон. Один из символов Парижа - Триумфальная арка - кажется, пошатнулась, когда рядом с ней раздается хлопок.

Не принимает посетителей Эйфелева башня. Закрыты станции метро. Наготове французские военные. В надежде хоть как-то остудить пыл желтых жилетов на перерез к ним выдвигаются водометы. Полиция применяет спецсредства.

«Они используют против нас слезоточивый газ. Сначала они разрешили нам принять участие в марше, а теперь разгоняют нас. Мы абсолютно безоружны и не представляем для властей никакой угрозы», - рассказывает один из участников акции.

Так называемые топливные бунты вспыхнули как фитиль по всей стране после инициативы президента заложить в стоимость бензина новый - дополнительный - вид налога. Для того, чтобы автомобилисты пересели на общественный, либо на экологически чистый транспорт. Только за этот год цены на топливо уже выросли почти на четверть. Новое подорожание грядет после Нового года.

Задержаны больше ста человек. Двое полицейских получили ранения. Пообещавший дать демонстрантам жесткий отпор глава МВД Франции Кристоф Кастанер во всем обвиняет лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая призывала к протестам.

«Право на демонстрацию - это основное право наших граждан, и мы стремимся обеспечить их безопасность. Но мы не можем обеспечить безопасность тех, кем руководит ярость. А именно такие люди сегодня собрались в Париже и за его пределами», - заявляет Кастанер.

В числе пострадавших - съемочная группа Russia Today. У оператора - травма головы. Один из корреспондентов получил ожоги. «Как видите, мои глаза стали красными. Очень больно их открывать. Сейчас они горят, просто непереносимо», - рассказала корреспондент RT France Шарлотта Дубенски.

Желтый жилет - как главный символ протеста. Обязательный элемент одежды всех французских водителей превращается в важный сигнал всему руководству страны. Это еще пока не красный уровень тревоги, но уже и не зеленый свет - спустить все на тормозах.

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