ВСУ похвастались взятием под контроль населенного пункта в «серой зоне» Донбасса

Украинские военные похвастались взятием под свой контроль населенного пункта Рассадки, расположенном в «серой зоне» Донбасса.

Как уточняет пресс-центр операции объединенных сил Украины в Facebook, в населенном пункте был поднят украинский флаг.

«Во исполнение решения командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населённого пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге», - отмечается в заявлении.

Еще в октябре ВСУ заявляли о своем продвижении на 1,2 километра в «серой зоне» Донбасса.

Бойцы Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе продолжают воровать технику и запчасти и продают ее. Чтобы скрыть этот факт, они обвиняют ополчение ДНР в несуществующих обстрелах, в ходе которых якобы была уничтожена техника.