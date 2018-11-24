Синоптики рассказали о приближении зимы в центральной России
К середине следующей недели в российской столице температура воздуха в ночное время опустится до -10…-12 градусов.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
На следующей неделе центральная Россия окажется во власти настоящих зимних морозов. Это связано с арктическим воздухом, который скоро придет в данный регион.
По прогнозам синоптиков, к середине недели в российской столице температура воздуха в ночное время опустится до -10…-12 градусов, в Московской области до -10…-15, местами до -18.
Днем в Москве температура воздуха немного повысится - до -5...-7 градусов, по области - до -4...-9, местами до -12.
Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что в конце ноября в регион придут «январские» морозы.