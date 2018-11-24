Синоптики рассказали о приближении зимы в центральной России

На следующей неделе центральная Россия окажется во власти настоящих зимних морозов. Это связано с арктическим воздухом, который скоро придет в данный регион.

По прогнозам синоптиков, к середине недели в российской столице температура воздуха в ночное время опустится до -10…-12 градусов, в Московской области до -10…-15, местами до -18.

Днем в Москве температура воздуха немного повысится - до -5...-7 градусов, по области - до -4...-9, местами до -12.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что в конце ноября в регион придут «январские» морозы.