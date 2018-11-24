Вышинский предположил, кто виновен в его задержании

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины. Об этом он рассказал в интервью порталу Украина.ру.

«Следователи ничего не говорят — в Херсоне ничего не решается», - ответил он на вопрос о возможности обмена.

Вышинский считает, что «обвинения абсурдны, факты подобраны манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права». Журналист рассказал, что он об этом говорит на каждом судебном заседании. Судьи слушают, но на зачтении очередного решения о продлении заключения отводят глаза и «набрасывают очередные 60 суток в тюрьме».

Он отметил, что при такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.