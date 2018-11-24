Полиция Алеппо сообщила о погибших в результате обстрела ракетами с хлором
Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, погибли по меньшей мере 11 человек в населенном пункте Аль-Шафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Не менее восьми мирных жителей пострадали при обстреле террористами города ракетами с хлором. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на данные местной полиции.
Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, погибли по меньшей мере 11 человек в населенном пункте Аль-Шафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Жертвами бомбардировки стали в том числе три женщины и пятеро детей.