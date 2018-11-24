Под Алеппо состоялся обмен граждан Сирии на боевиков оппозиции

В Сирии впервые состоялся обмен удерживаемых террористами граждан Сирии на боевиков вооруженной оппозиции. Мероприятие состоялось при посредничестве военных РФ, Ирана и Турции в районе населенного пункта Тадэф в 35 километрах от города Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Обмен был организован в рамках Астанинского формата. Напомним, что одиннадцатая международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане 28-29 ноября.

Кроме того, проведена рабочая встреча с руководством провинции Алеппо, в ходе которой были уточнены вопросы развертывания пункта пропуска «Тайха» для обеспечения вывода 450 временно перемещенных семей, желающих перейти из населенного пункта Мембидж.

Тем не менее, продолжаются обстрелы со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, за последние сутки режим прекращения огня нарушался не менее четырех раз в провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.