«Собибор» покажут в США

Американская компания приобрела права на показ фильма Константина Хабенского «Собибор». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на креативного продюсера фильма Илью Васильева.

«Это будет обычный прокат», - рассказал он.

Продюсер добавил, что в Нью-Йорке состоялся специальный показ фильма и еще один пройдет в Лос-Анджелесе.

По словам Васильева, показ драмы в США стартует в январе 2019 года. Он подчеркнул, что прокатом занимается компания Goldwyn.Cотрудники которой считают, что такое кино обязательно должны увидеть в Америке.

Ранее стало известно, что «Собибор» был выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке. По словам продюсера Александра Роднянского, картина была выбрана большинством голосов на заседании Российского оскаровского комитета.