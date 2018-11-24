Женщина и двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области в частном доме произошел пожар. В результате погибли женщина и два несовершеннолетних ребенка. Об этом «Звезде» сообщил начальник отделения надзорной деятельности ГУ МЧС России по Волгоградской области Александр Ливенцев.

«Поступило сообщение о пожаре в хуторе Западновка. В частном жилом доме размером 6х6м горела кровля с обрушением и внутри вещи по всей площади», - сказал Ливенцев.

К настоящему времени пожар ликвидирован. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и следователи-криминалисты. Причины возгорания устанавливаются.