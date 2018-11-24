Грузовик взорвался после лобового столкновения с автомобилем на трассе «Дон»: видео

На трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области в массовом ДТП сгорела фура. Авария произошла 22 ноября, однако видео момента столкновения фуры с легковушкой появилось только сейчас.

По данным управления МВД России, у фуры оторвалось колесо и выкатилось на проезжую часть, допустив столкновение со встречным легковым автомобилем.

От удара колеса иномарка врезалась в большегруз. Фура допустила наезд на дорожное ограждение и загорелась.

В результате ДТП водитель легковушки был госпитализирован, а грузовой автомобиль полностью уничтожен огнем.