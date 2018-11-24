Умер режиссер телесериала про Индиану Джонса Николас Роуг

Британский режиссер Николас Роуг умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью кинематографиста.

Причина смерти Роуга неизвестна. Вероятно, виноват почтенный возраст деятеля культуры.

В 1960-х годах он работал оператором. Тогда же будущий режиссер познакомился с группами Beatles и The Rolling Stones. В 1968 году он уже в качестве режиссера снял фильм «Представление» с участием Мика Джаггера. Картину выпустили только через два года из-за обилия постельных сцен.

Через некоторое время Роуг уехал в Австралию, где снял фильмы «Обход», «А теперь не смотри», «Нетерпение чувств», «Ведьмы» и телесериал «Хроники молодого Индианы Джонса».

В нескольких его картинах также принял участие музыканта Дэвида Боуи. Самая известная из них – «Человек, который упал на Землю».

По словам самого режиссера, он никогда не использовал раскадровки, так как ему нравилась «идея случайности».