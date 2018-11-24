В Интернете высмеяли Порошенко за ошибку в слове «гибридная»

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за то, что тот опубликовал в своем микроблоге в Twitter пост с ошибкой в слове «гибридная».

Речь идет о записи, в которой он высказался о «гидридной войне» России с Украиной.

Подписчики украинского лидера призвали пресс-службу Порошенко проверять тексты перед публикацией.

«Не пятая колонна, а сто пятая колонна помощи от России пришла на Донбасс, пока Вы там гидрарируете...», - написал пользователь @mufL13ZwgGpmeR.

«Гидридная? Может хлоридная? Или гидратная?»? – спросил @Slovianin1.

Пользоваель с ником @OlegPanfilov7 отметил, что Порошенко больше понятна «гибридная коорупция».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над опечаткой украинского президента Петра Порошенко. Она предположила, что гидрой Украина считает «новое оружие Кремля».