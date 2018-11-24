В Роскосмосе отреагировали на предложение Рогозина проверить посещение американцами Луны

Предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина проверить, посещали ли американцы Луну, было шуткой. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«Шутка, конечно», - приводит РИА Новости сообщение официального представителя Роскосмоса.

Дмитрий Рогозин в ходе визита в компанию «Российские космические системы» предложил проверить, посещали ли американцы на Луне.