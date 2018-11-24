Журналисты RT пострадали на освещении протестов в Париже

Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram.

«Как видите, мои глаза стали красными. Их очень больно открывать. Сейчас они горят, просто невыносимо», - рассказала корреспондент RT Шарлотта Дубенски.

Оператор RT France получил травму головы, один из корреспондентов - ожоги, а в стрингера видеоагентства Ruptly попали камнем.

Во Франции проходят массовые протесты движения «Желтые жилеты». Люди выступают против повышения цен на дизельное топливо и бензин. В протестах участвуют более 80 тысяч человек по всей стране.

Протестующие использовали дымовые шашки, шумовые гранаты, дубинки, слезоточивый газ. Чтобы оттеснить манифестантов от площади Согласия, полиция применила водометы.